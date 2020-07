Coronavirus: sospetto focolaio in un'azienda in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - Tre nuovi casi positivi e task force provinciale al lavoro per isolare un sospetto nuovo focolaio Covid 19 in Trentino. Lo conferma il rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che sta indagando per ricostruire i contatti relativi ai tre nuovi contagiati che appartengono tutti alla stessa azienda. Si tratta di una realtà che si occupa di logistica e che per sua natura pertanto vive di quotidiani rapporti fuori dal Trentino.

A titolo prudenziale l'Apss ha disposto l'isolamento per tutti i dipendenti della ditta in questione e lunedì verranno effettuati tamponi ad ampio raggio su tutti i loro contatti più significativi. È opportuno segnalare però che nessuno finora ha avuto bisogno di ricovero, pertanto rimane anche oggi a quota zero il numero dei pazienti Covid ospedalizzati. Prosegue nel frattempo con la consueta intensità la campagna di tamponi: ieri ne sono stati analizzati 1.363. (ANSA).