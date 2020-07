Traffico di gasolio, 7 arresti e distributori sequestrati

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Sette persone sono state arrestate al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Bolzano e condotta dalla Guardia di Finanza di Bressanone in collaborazione con l'ufficio di Bolzano del Reparto antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un'associazione a delinquere a carattere transnazionale dedita al contrabbando di gasolio e hanno sequestrato depositi di carburante, distributori stradali, veicoli, un'imbarcazione, rapporti finanziari, denaro contante e quote societarie.

La vasta operazione, avviata ieri e conclusasi in tarda serata, ha visto l'impiego di più di 200 finanzieri e doganieri in Campania, Lombardia, Puglia, Toscana, Abruzzo e Basilicata. I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10 presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano. (ANSA).