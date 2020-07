Coronavirus: Apss, "scuola trentina verso ordinarietà"

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - "Anche oggi il numero di nuovi casi di contagio in Trentino è pari a zero, mentre il numero di riproduzione di base R0 e di 0,22". Lo ha detto, durante la conferenza stampa di presentazione delle linee guida sulla riapertura della scuola della provincia di Trento, il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro.

"La circolazione virale rimane molto bassa. Abbiamo quindi ritenuto opportuno rivedere l'impianto dei protocolli relativi all'attività scolastica alla luce della nuova situazione epidemiologica. Riteniamo che la scuola possa andare verso l'ordinarietà", ha precisato Ferro.

Per permettere la ripresa della scuola il prossimo settembre, l'Azienda sanitaria permetterà a docenti e personale Ata la possibilità di eseguire un tampone, a partire dal prossimo 24 agosto. L'iniziativa - è stato detto - servirà anche a comprendere la diffusione del virus sul territorio provinciale.

