Traffico sui passi dolomitici verso mobilità sostenibile

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Lo sviluppo dei mezzi di trasporto pubblici, un monitoraggio complessivo del traffico sui passi dolomitici ed una programmazione strategica comune con la vicina Provincia di Trento rappresentano le principali priorità del Dipartimento infrastrutture e mobilità nell'elaborazione di soluzioni per una mobilità sostenibile lungo i passi dolomitici.

L'impegno comune per la realizzazione di queste soluzione è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Plan de Gralba nel Comune di Selva Gardena al quale hanno preso parte l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, il suo omologo trentino, Roberto Failoni, il vicesindaco di Selva Gardena, Ivo Insam, il sindaco di Livinallongo, Leandro Grones, ed il presidente di Dolomiti Superski, Sandro Lazzari.

"L'obiettivo - ha sottolineato nel suo intervento l'assessore Daniel Alfreider - è quello di elaborare un progetto complessivo e di realizzarlo passo dopo passo". Da parte sua l'assessore trentino Roberto Failoni ha affermato che "la grande scommessa è quella di creare una mobilità alternativa, in grado di portare benefici al territorio e di dare al turista la sensazione di vivere la montagna in maniera diversa. Confermiamo la volontà di continuare a lavorare assieme all'Alto Adige e al Veneto, cosa che un anno fa sembrava quasi impossibile, e da parte del Trentino, naturalmente, con un'attenzione particolare alla valle di Fassa".

Il presidente di Dolomiti Superski, Sandro Lazzari, a questo proposito ha sottolineato l'importanza di una combinazione efficiente tra le funivie ed i mezzi di trasporto pubblici.

Dopo l'analisi dei dati del monitoraggio 2020 e del 2019 il gruppo di lavoro nel prossimo autunno definirà gli ulteriori passi da adottare per giungere ad una riduzione del traffico veicolare lungo i passi dolomitici. (ANSA).