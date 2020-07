Legambiente: due bandiere verdi e due nere in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Due bandiere verdi e due bandiere nere per il Trentino nel nuovo rapporto di Carovana delle Alpi di Legambiente, che anche quest'anno ha assegnato i suoi vessilli ad attività imprenditoriali, associazioni, comunità, consorzi, Comuni e Regioni dell'arco alpino distintisi in positivo e in negativo in tema di sostenibilità.

Una bandiera nera è stata assegnata al sindaco di Borgo Lares e alla Giunta provinciale di Trento per l'ampliamento dell'area sciistica di Bolbeno, con costruzione di una nuova seggiovia e raddoppiamento dell'impianto di innevamento artificiale a 600 metri con un investimento da 4 milioni di euro. Altra bandiera nera per il Comune di Cembra Lisignago, motivata dagli interventi "che hanno portato alla parziale distruzione di una fascia di praterie umide del lago Santo di Cembra e che, se completati, trasformeranno il lago in una piscina, stravolgendo vegetazione e paesaggio".

Premiata con una bandiera verde, invece, la determinazione dell'imprenditrice etiope Agitu Idea Gudeta, fuggita dal proprio Paese perché minacciata per il suo impegno contro il land grabbing, che ha fondato l'azienda "La capra felice" e alleva capre recuperando terreni demaniali abbandonati. Bandiera verde anche all'Apt Valsugana Lagorai per "la promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente, dal progetto 'Vacanze in baita' alla valorizzazione degli alpeggi con l'iniziativa 'Adotta una mucca', e l'ottenimento della certificazione Gstc". (ANSA).