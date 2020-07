Coronavirus: Trentino, 5/o giorno consecutivo senza positivi

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Quinto giorno consecutivo senza decessi e senza nuovi casi positivi da Covid 19 in Trentino. Lo dicono i dati dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunicati dalla Provincia autonoma di Trento. In ospedale si è ricoverata solo una persona, non in rianimazione. I tamponi effettuati ieri sono stati 1.605, di cui 443 analizzati da Apss e 1.162 dalla Fondazione Mach. (ANSA).