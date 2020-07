Coop: 3 candidati alla presidenza della Federazione Trentina

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Sono tre le candidature finora pervenute per la presidenza della Federazione Trentina della Cooperazione: Roberto Simoni, commercialista, presidente di Sait, Andrea Girardi, avvocato, amministratore di Itas Mutua e Geremia Gios, docente universitario e presidente della Cassa Rurale di Rovereto.

Entro la data di ieri - come da Statuto, ricorda una nota della Federazione - sono pervenute le candidature per i consiglieri trasversali, ai quali lo Statuto riserva 4 posti.

Nove le candidature arrivate: Filippo Bazzanella (FC Cavalese), Luca Rigotti (Gruppo Mezzacorona), Roberto Tonezzer (Consorzio AbacoopTre), Alberto Carli (Computer Learning), Luca Riccadonna (Fuoco), Nadia Pedot (FC Königsberg), Paolo Spagni (FC Atesina), Paolo Fellin (Vales), Tomaso Bergamo (FC Val di Non). (ANSA).