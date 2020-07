Polizia: controlli al campo nomadi di Trento

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Dall'alba di questa mattina è in corso un'operazione anticrimine della Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia locale di Trento, disposta dal Questore di Trento, Cracovia, presso il campo nomadi di Ravina.

Sono in corso controlli per verificare la regolarità delle persone ospitate nel campo di via del Ponte 11. Inoltre a carico di 6 persone, 5 uomini ed una donna, sono state emesse altrettante misure di prevenzione da parte del Questore di Trento. (ANSA).