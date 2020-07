Giro Lago Resia, prima gara post lockdown con 2.000 iscritti

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Iscrizioni chiuse a quota 2.000 alla Special Edition del Giro Lago di Resia di sabato 18 luglio.

Probabilmente la prima manifestazione per runners del dopo lockdown in Italia. Si correrà per 15,3 chilometri costeggiando tutto il Lago di Resia, con partenze individuali ogni 20 minuti, così da mantenere il distanziamento.

Ci sarà anche l'ex maratoneta Franca Fiacconi, che nell'albo d'oro della maratona di New York ha siglato la vittoria del 1998 con il suo best time di 2 ore 25 minuti e 17 secondi, cui si aggiungono due secondi posti, un terzo e un quarto.

Scorrendo l'elenco dei 2.000 iscritti si trovano anche i nomi di passati vincitori come Hermann Achmüller, con sei vittorie già nel cassetto, Emanuele Repetto e il bolzanino di origini marocchine Khalid Jbari, vincitori rispettivamente del 2017 e 2018, e tra le donne l'austriaca Sandra Urach, prima nel 2012.

(ANSA).