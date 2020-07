Coronavirus: quarto giorno con doppio zero in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Quarto giorno consecutivo da doppio zero in Trentino. Lo conferma il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che offre un altro dato positivo: i pazienti ricoverati infatti scendono da due a uno. Torna a salire anche il numero dei tamponi: ieri ne sono stati analizzati 1.138, di cui 573 in Apss e 565 dalla Fondazione Mach. (ANSA).