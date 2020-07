Sanità: ampliata l'esenzione dal ticket in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - A partire da domani, mercoledì 15 luglio, diverse prestazioni di specialistica ambulatoriale potranno essere meglio remunerate. L'obiettivo a cui si punta è ampliare l'offerta delle prestazioni nel sistema sanitario pubblico riducendo al contempo i tempi di attesa. Ma visto che le tariffe pagate a chi offre la prestazione e l'ammontare della compartecipazione dei cittadini sono necessariamente correlati, la Giunta provinciale oggi ha deciso di ampliare gli aventi diritto all'esenzione ticket.

Con questa misura si punta a garantire l'accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie, un obiettivo centrale in un sistema sanitario come quello altoatesino in cui la fetta di prestazioni pubbliche supera ampiamente il 90%.

Nel dettaglio la delibera prevede l'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a partire dal 15 luglio 2020 per le seguenti categorie: lavoratori residenti in provincia di Bolzano che sono in cassa integrazione a causa dell'emergenza COVID-19 e non superino i livelli di reddito previsti dall'INPS (l'esenzione vale anche per i familiari a carico e resta in vigore fino a fine 2021); soggetti con oltre 65 anni e reddito familiare non superiore a 40.000 euro (finora il limite era di 36.151,98 euro); minorenni fino a 14 anni non compiuti, indipendentemente dal reddito familiare (finora dopo i 6 anni pagavano il ticket al 50%), si legge in una nota della Provincia. (ANSA).