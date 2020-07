Coronavirus: due nuovi contagiati in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - Oggi in Trentino due nuovi contagi da coronavirus su 823 tamponi analizzati, secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari Salgono a due i ricoveri in ospedale, anche se nessuno deve ricorrere alle terapie intensive.

Accanto ai test - sottolinea la Provincia - svolge una funzione importante anche la ricostruzione dei movimenti dei soggetti positivi, attività che, anche con riferimento agli ultimi casi, porta le autorità sanitarie a ritenere che i contatti significativi siano rimasti all'interno dell'ambito familiare, senza ripercussioni pertanto in quelli lavorativi.

(ANSA).