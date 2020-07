Coronavirus: 4 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 LUG - Quattro persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore in Alto Adige su 709 tamponi effettuati dai laboratori dell'Azienda sanitaria.

Le persone sinora risultate positive al test del coronavirus sono 2.661. La somma - precisa la Provincia di Bolzano - deriva dal riconteggio dei casi, dal quale è risultato un positivo in meno: al numero corretto di 2.657 (-1 rispetto a quanto comunicato ieri) si sommano dunque i 4 nuovi casi rilevati ieri.

Al momento sono 7 i ricoverati perché affetti da Covid-19.

Nessuno è in terapia intensiva. Le persone in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono 273. Sono 2.287 (+7) le persone guarite. (ANSA).