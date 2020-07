Controlli polizia in Trentino, 2.000 persone identificate

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - Oltre 2.000 persone, in prevalenza stranieri extra Ue, sono stati identificati negli ultimi cinque giorni dalla polizia nel corso di controlli nei comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda.

Numerosi, inoltre, i controlli agli esercizi commerciali.

Effettuati poi diversi sequestri amministrativi di modiche sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli sono stati individuati e controllati oltre 200 pregiudicati, diversi dei quali anche fotosegnalati. "Queste attività preventive - sottolinea la questura di Trento, sono destinate non solo all'identificazione certa delle persone che gravitano in ambienti soggetti a fenomeni di devianza ma, costituiscono un vero e proprio deterrente per future azioni delittuose oltre che la base per misure di prevenzione personali". (ANSA).