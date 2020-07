Turismo: sulle Dolomiti 400 km di tracciati mountainbike

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Per chi ama la mountainbike e vuole scoprire le Dolomiti in sella alla propria bici la Dolomiti Bike Galaxy offre oltre 400 km di tracciati dedicati e più di 24.000 metri di dislivello negativo per gli appassionati di mountainbike.

Il prodotto, che si contraddistingue con il suo logo raffigurante un segmento di catena da bici, raccoglie tutta l'offerta bike delle zone di Dolomiti Supersummer, fornendo così all'utente un informazioni utili in termini di infrastruttura dedicata alla mountainbike e della rete di impianti di risalita di supporto, i ticket di Dolomiti SuperSummer più adatti a chi va alla scoperta delle Dolomiti in sella alla propria bici. Non mancano poi rifugi in quota dislocati lungo i tracciati più gettonati, che fungono da base logistica per pernottamenti durante giri più lunghi e offrono anche la possibilità di ricaricare in corsa la propria bici elettrica, disciplina che sta letteralmente spopolando. (ANSA).