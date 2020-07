Dolomiti SuperSummer con oltre 100 impianti di risalita

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Dolomiti SuperSummer, la versione estiva di Dolomiti Superski, offre oltre 100 impianti di risalita aperti in tutte le 12 valli, un servizio complementare alla vacanza in montagna. Alle persone si apre la possibilità di vivere le emozioni alpine a stretto contatto con i giganti di roccia, potendo raggiungere quote più alte senza fatica, in famiglia, per perdersi poi nella vastità dei sentieri escursionistici, passeggiate in malga, trails per mountainbike e strade forestali nel cuore del Patrimonio Mondiale Unesco.

Anche l'estate 2020 parte all'insegna della flessibilità, con una vasta scelta di tessere per l'utilizzo dei 107 impianti di risalita aperti durante l'estate in tutte le 12 valli di Dolomiti SuperSummer. Sono per tanto a disposizione degli amanti della montagna tessere a tempo non trasferibili giornaliere, da 3 giorni su 4 a scelta, da 5 giorni su 7 a scelta e la tessera stagionale, nonché le tessere a valore trasferibili, nei tagli da 800 e 1.400 unità, a scalare a seconda degli impianti utilizzati. (ANSA).