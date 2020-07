Stava: 35/o anniversario in forma ridotta a Tesero

(ANSA) - TRENTO, 09 LUG - Domenica 19 luglio alle ore 10 ci sarà la celebrazione del trentacinquesimo anniversario della catastrofe della val di Stava, che quest'anno avverrà in forma minore nel rispetto delle norme emanate al fine di contenere il rischio di trasmissione da Covid 19. Non si svolgerà quindi, come negli anni passati, la tradizionale Via Crucis lungo la val di Stava, né si terrà il concerto in memoria delle Vittime che sarebbe stato eseguito quest'anno dal coro della Sat.

L'unico momento per celebrare l'anniversario sarà la messa in suffragio delle vittime che si terrà al cimitero monumentale delle vittime, vicino alla Chiesa di San Leonardo a Tesero. La cerimonia sarà officiata dall'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi. In caso di maltempo la messa sarà celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Tesero.

Il rito religioso verrà trasmesso in diretta streaming per permettere a chiunque di seguire l'evento anche senza essere fisicamente presente sul cimitero.

Il 19 luglio 1985 in val di Stava nel Comune di Tesero, in provincia di Trento, è crollata una discarica di rifiuti dell'attività mineraria composta di due bacini realizzati e accresciuti nell'arco di oltre 20 anni per decantare, consolidare e stoccare i fanghi sterili residuati dall'arricchimento mediante flottazione della fluorite estratta dalla vicina miniera di Prestavèl e da altre miniere di fluorite del Trentino, dell'Alto Adige e della Lombardia. Lungo il suo percorso, la colata di fango provocò la morte di 268 uomini, donne e bambini che erano residenti all'epoca in 64 Comuni di 11 diverse Regioni d'Italia, il ferimento di altre 20 persone, la distruzione completa di 3 alberghi, di 53 case d'abitazione e di 6 capannoni; 8 ponti furono demoliti e 9 edifici gravemente danneggiati. (ANSA).