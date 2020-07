Inaugurato Bolzanism Museum

(ANSA) - BOLZANO, 09 LUG - nella Piazzetta del Teatro Cristallo apre l'infopoint blu del Bolzanism Museum, uno sguardo nuovo sui quartieri Don Bosco ed Europa Novacella. Protagonisti gli edifici e gli abitanti, raccontati da giovani narratori attraverso una passeggiata fra le vie della città in un progetto collettivo ideato da Teatro Cristallo con Corto Circuito, Cooperativa 19 e Campomarzio.

"Il progetto Bolzanism - sottolinea l'assessore alla cultura in lingua italiana della Provincia Giuliano Vettorato - ha una valenza molto importante, perché consentirà a tante persone di scoprire fino in fondo il lungo percorso di sviluppo urbanistico della zona dei quartieri popolari di Bolzano, la storia di questa cellula di città, la sua preziosa identità, quella dei suoi abitanti e l'evoluzione graduale avvenuta all'interno di questa affascinante zona del capoluogo". Le visite guidate che si svolgeranno a partire dal 10 luglio tutti i venerdì alle 15:00 e alle 16:00 e il sabato con orario 9:30, 10:30, 15:00 e 16:00. (ANSA).