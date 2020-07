Incidenti: 78enne muore nel lago di Roncone in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - Un uomo di 78 anni di Trento è morto nel pomeriggio nel lago di Roncone, nel Comune di Sella Giudicarie, nell'alta Valle del Chiese, in Trentino. Si tratta dalla quarta vittima in pochi giorni nei laghi del Trentino.

L'uomo era residente a Trento ma aveva parenti in zona e spesso frequentava il piccolo specchio lacustre.

Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ascoltati dalla Polizia locale della Valle del Chiese - una persona che ha visto la scena dalla riva e due operai comunali, uno dei quali è un vigile del fuoco volontario - il 78enne era a bordo di una piccola imbarcazione a remi ed probabilmente caduto in acqua non riuscendo poi a raggiungere a nuoto la riva. I due operai hanno provato a salvarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco volontari. (ANSA).