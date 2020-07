Calcio: Scc Napoli rinuncia al ritiro estivo in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - Ssc Napoli e il Trentino hanno deciso congiuntamente di rinunciare per l'estate 2020 allo svolgimento del ritiro estivo pre campionato a Dimaro - Folgarida, in Val di Sole.

La ripresa delle competizioni ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 - spiega una nota - ha reso impossibile individuare con le consuete scadenze il periodo abituale di svolgimento del ritiro collocato nel mese di luglio ed ha conseguentemente impedito l'organizzazione dell'evento, che da dieci anni si ripete in Trentino.

Va sottolineato che la Val di Sole, come il resto del Trentino, è totalmente operativa e sta accogliendo, come in passato, gli ospiti che la scelgono per il periodo di vacanza.

In vista della stagione sportiva 2020/2021 il Napoli svolgerà un periodo di preparazione in Abruzzo, a Castel di Sangro. Nella stagione sportiva 2021/2022 la squadra - assicura la nota - tornerà ad effettuare il ritiro nel mese di luglio a Dimaro Folgarida. (ANSA).