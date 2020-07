Incidenti: caduta nel bosco, trovato morto 84enne di Peio

(ANSA) - TRENTO, 07 LUG - È stato trovato nel bosco dai vigili del fuoco di Peio fra le 21.30 e le 22 di lunedì sera il corpo di Fabio Moreschini, 84 anni, falegname in pensione. La famiglia ha dato l'allarme quando non ha visto l'uomo, che era uscito per cercare funghi verso le 15, rientrare a casa. I soccorritori lo hanno trovato in un canalone, dove l'uomo, verosimilmente, è caduto dopo essere scivolato. (ANSA).