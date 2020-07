Coronavirus: un nuovo caso positivo in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Un nuovo caso di positività al coronavirus in Alto Adige: lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 382 tamponi. Il totale delle persone che, sulla base dei test effettuati, risultano aver contratto l'infezione da Covid-19, dall'inizio dell'epidemia, sale così a 2.648%.

Non si registrano nuovi decessi e resta stabile anche il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 5 ai quali si aggiungono sei persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva.

Attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare 244 persone, mentre sono 2.273 (una in più rispetto ad ieri) quelle guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 869 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. (ANSA).