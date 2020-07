Coronavirus: Roma compensa mancato gettito Regioni autonome

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Le Regioni e Province autonome riceveranno dallo Stato il ristoro integrale del mancato gettito fiscale a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha prospettato il governatore altoatesino Arno Kompatscher, che conduce le trattative con Roma a nome delle Regioni autonome. Il presidente della Provincia di Bolzano si è detto fiducioso che a breve sarà raggiunto l'accordo con il governo, che riguarderà gli anni 2020 e 2021.

Kompatscher ha fatto presente che questo accordo permette una programmazione del bilancio. "Le Province e Regioni a statuto speciale devono non solo fare fronte del minore gettito fiscale, anche per quanto riguarda le imposte locali, ma anche delle minori entrate per scelte fiscali del governo a favore della ripresa economica", ha detto Kompatscher. Il presidente ha sottolineato l'importanza del principio di "neutralità fiscale".

Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano il mancato gettito - secondo il governatore - supererà i 476 milioni che Bolzano dovrebbe versare a Roma nell'ambito del Patto di garanzia.

