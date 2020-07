Coronavirus: nessun nuovo caso positivo in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - Restano stabili i numeri dell'epidemia da coronavirus in Alto Adige: i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 156 tamponi dai quali non è emerso nessun caso positivo. Il totale delle persone che hanno contratto l'infezione da Covid-19, quindi, resta fermo a 2.647.

Nei normali reparti degli ospedali sono ricoverati sempre 5 pazienti affetti da Covid-19, mentre sono 6 le persone considerate casi sospetti. Altre 246 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare.

I guariti sono 2.272 (2 in più rispetto ad ieri). A questi si aggiungono 869 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. (ANSA).