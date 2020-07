Fase 3: torna lo sport di contatto in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 04 LUG - Sport di contatto e di squadra, servizi di buffet, controllo funzionale di macchine irroratrici: verte su questi tre specifici punti l'ultima ordinanza della ormai vasta serie di provvedimenti sul Coronavirus firmati dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

In sintesi, il provvedimento licenziato ieri sera consente di riprendere i cosiddetti sport di contatto e di squadra nel rispetto delle specifiche linee di indirizzo che riprendono la proposta sostenuta dalla Conferenza delle regioni e presentata al Governo. Analogo via libera ai servizi di buffet potranno essere effettuati anche in questo caso osservando scrupolosamente le prescrizioni previste dalle linee guida allegate all'ordinanza. Prorogati infine gli attestati di funzionalità delle macchine erogatrici in scadenza tra il 1 ottobre 2019 e la fine del periodo di emergenza. (ANSA).