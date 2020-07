Coronavirus: 4 casi in Alto Adige dopo viaggi all'estero

(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 628 tamponi. Sono stati registrati 4 casi positivi e nessun decesso.

I quattro nuovi casi positivi si riferiscono a due contatti stretti di due casi già rilevati e di due persone che sono rientrate in Alto Adige dopo un soggiorno all'estero, si trovano in isolamento e sono risultate positive al test.

227 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 11.265 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.137 (+1 rispetto al giorno precedente). (ANSA).