Trento, al via controlli gratuiti sui funghi

(ANSA) - TRENTO, 03 LUG - Da lunedì 6 luglio ritorna a Trento, in piazza Vittoria, il servizio gratuito di controllo dei funghi che il Comune, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e il Gruppo micologico Bresadola, mette a disposizione dei cittadini.

Il servizio di consulenza micologica si svolgerà nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato, dalle 8 alle 10, ad esclusione dei giorni festivi, fino alla fine di ottobre.

Esperti micologi forniranno consulenze gratuite ai cittadini sulla commestibilità dei funghi raccolti per l'utilizzo personale, per evitare spiacevoli e nocivi casi di intossicazione legati al consumo di funghi velenosi. Il servizio fornirà anche informazioni sulla raccolta, sulla preparazione, sulla conservazione e sul consumo dei funghi. (ANSA).