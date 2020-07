Di Maio, sia garantita circolazione al Brennero

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Grazie al governo austriaco per il supporto in questi mesi drammatici". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una conferenza stampa alla Farnesina con il collega austriaco Alexander Schallenberg. "E' importante che venga garantita la libera circolazione di uomini e mezzi al Brennero", ha aggiunto. (ANSA).