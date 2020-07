Coronavirus: nasce archivio fotografico di Trento

(ANSA) - TRENTO, 02 LUG - Un archivio fotografico che racconti Trento nel periodo dell'emergenza coronavirus: lo propone il servizio Gabinetto e pubbliche relazioni del Comune invitando appassionati e professionisti a costituire una "storia fotografica della città 2020", "per valorizzare e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua ripresa culturale, sociale, economica e turistica".

Il Comune di Trento - dice una nota - valorizzerà i lavori pervenuti, selezionandoli sulla base delle singole necessità, attraverso i propri strumenti di comunicazione: la pubblicazione TrentoInforma, il sito web istituzionale dell'ente, i suoi canali social, i programmi televisivi del Comune, le conferenze stampa. Rimane aperta anche la possibilità di allestire una mostra con una selezione delle fotografie pervenute e di impiegarle in qualsiasi altra occasione che possa essere testimonianza e ricordo del momento vissuto nei primi mesi del 2020.

Per partecipare basta inviare alla casella di posta elettronica trentovoltapagina@gmail.com, entro il 31 luglio, la scheda di partecipazione, le fotografie realizzate (massimo cinque per autore) e la documentazione specificata nel bando, il cui testo completo è pubblicato su www.comune.trento.it. (ANSA).