Coronavirus: in Alto Adige due positivi su 674 tamponi

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 674 tamponi. Due i casi positivi. Le persone sinora risultate positive al test del Coronavirus sono 2.641. A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi (1 luglio) ha effettuato in totale 84.846 tamponi su 41.389 persone.

Sono ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da Covid-19. Sono 6 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria. Una persona affetta da Covid-19 è ricoverata in un reparto di terapia intensiva. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali resta di 175 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Si attestano complessivamente a 292 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19. (ANSA).