Commercio: a Bolzano sito per contrastare concorrenza online

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - "Il commercio locale soffre ormai da diversi anni la concorrenza con il commercio online. Uno sviluppo che è stato ulteriormente intensificato dalla recente crisi legata al coronavirus. Il nuovo marketplace digitale www.bzheartbeat.it vuole contrastare questo fenomeno e contribuire così a mantenere l'immagine familiare del centro storico di Bolzano con la sua varietà di negozi grandi e piccoli dei settori più disparati". Questo l'obiettivo di BZheartbeat, un gruppo di giovani imprenditori altoatesini che riunisce intorno a un unico tavolo di lavoro il mondo dell'economia, della politica, del commercio, della ristorazione, della cultura e i proprietari immobiliari del centro storico di Bolzano per dare nuovi impulsi al centro cittadino.

Con il nuovo shop online - spiega una nota - BZheartbeat intende creare un contrappeso locale alle enormi piattaforme online. Non si tratta di affrontarle come singolo marketplace, ma di offrire un'alternativa locale online insieme alle piccole e medie imprese del centro storico di Bolzano. Il concetto è che il consumatore abbia la possibilità di decidere se andare direttamente nel punto vendita o acquistare il prodotto desiderato tramite lo shop online dallo stesso negozio. In questo modo, posti di lavoro locali e la diversità del commercio al dettaglio nel centro cittadino vengono supportati. (ANSA).