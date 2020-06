Sanità: Kompatscher, più ticket ma anche più prestazioni

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - La giunta provinciale di Bolzano ha varato la prima di due delibere che riguardano l'aumento del ticket per prestazioni sanitarie a 36,15 euro. "Non vogliamo battere cassa. Aumentando il ticket aumenteranno anche le prestazioni. L'impatto sarà minimo". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, ricordando che "già oggi il 70% della popolazione non paga il ticket perché esentato oppure rimborsato".

Secondo il presidente della Provincia di Bolzano e l'assessore competente Thomas Widmann nei prossimi giorni saranno analizzate le richieste dei sindacati definite "sensate", come l'esenzione per chi è in Cig e delle famiglie numerose e l'aumento della fascia di reddito a 40 mila. Innalzando il ticker - è stato ribadito - potranno essere accorciate le liste d'attesa, aumentando le ore di servizio dei medici ospedalieri come anche le visite convenzionate nelle strutture private. La seconda delibera arriverà in giunta tra due/tre settimane. (ANSA).