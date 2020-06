Pergine Festival, doppia formula stagionale

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - La 45/a edizione di Pergine Festival si terrà con una doppia formula stagionale approfondendo il rapporto con la natura e proseguendo la riflessione sul senso di appartenenza. Dal 19 luglio al 2 agosto, la rassegna proporrà attività all'aria aperta: passeggiate, performance, installazioni, musica e proiezioni.

Dal 26 al 31 ottobre, torneranno invece gli spettacoli teatrali, per riprendere il cammino di sperimentazione e ricerca.

"Il nostro compito è quello di scatenare una risposta potente dinanzi a eventi devastanti, ma anche placare le acque tormentate e ricostruire luoghi di quiete. Ripartiamo da questo desiderio di ricostruire e riappropriarci dei nostri luoghi e del nostro territorio per tornare a con-vivere e a con-dividere insieme", dice la direttrice artistica Carla Esperanza Tommasini. "Abbiamo riadattato il festival alle circostanze, - aggiunge -trasformandolo e ridimensionandolo in un percorso di eventi diffusi tra l'estate e l'autunno, cercando di trasformare la necessità in virtù. Abbiamo colto l'occasione, soprattutto nell'edizione estiva, per inoltrarci in zone limitrofe alla città di Pergine, oltre ai consueti spazi del centro storico, spingendoci in luoghi poco frequentati per permettere al nostro pubblico un'immersione nella natura".

L'estate si concentrerà infatti su eventi all'aperto e spettacoli o performance che sperimentano diversi formati e linguaggi artistici, in luoghi poco frequentati come il Colle del Tegazzo, il Parco Tre Castagni e i piccoli laghi del perginese. La proposta è suddivisa in tre sezioni - Scena contemporanea, Walkabouts e "This is (also) a music festival". In autunno invece tornerà la programmazione più legata agli spazi teatrali, con alcuni progetti originali 'site-specific' di performance per pochi spettatori alla volta.