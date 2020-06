Orso Trentino: Costa, chiesto ad Avvocatura se impugnabile

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Ho chiesto all'Avvocatura dello Stato se la delibera sull'abbattimento dell'Orso è impugnabile".

Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a margine della campagna sullo smaltimento delle mascherine anti-Covid, in merito all'orso che in Trentino ha assalito due persone e per il quale il presidente Fugatti ha decretato l'abbattimento. La linea del ministro è "non abbattete l'orso. I fatti vanno ricostruiti. Se è un'orsa mamma, fa la mamma. Va capita la dinamica dell'incidente". Parere, ha riferito Costa, è stato chiesto anche all'Ispra. (ANSA)