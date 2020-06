Governo: Svp, voto dipenderà da risultati per Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Il voto dei parlamentari Svp a Roma dipenderà "dai segnali del governo Conte a favore dell'Alto Adige". Lo affermano il governatore altoatesino Arno Kompatscher e il segretario Svp Philipp Achammer in una nota congiunta. La Suedtiroler Volkspartei, che con i suoi tre senatori potrebbe diventare l'ago della bilancia a Palazzo Madama, a questo scopo sottoporrà al premier "un programma di lavoro con una serie die iniziative legislative e norme d'attuazione con una tabella di marcia per la loro applicazione nelle prossime settimane e mesi".

"Il nostro voto dipenderà unicamente dal fatto se le richieste dell'Alto Adige saranno accolte. La nostra disponibilità a sostenere il governo deve comportare risultati concreti ed immediati per l'Alto Adige", concludono Achammer e Kompatscher. (ANSA).