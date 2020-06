Fase 3: ulteriori semplificazioni Rsa Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - La giunta provinciale di Bolzano ha apportato una serie di modifiche alla delibera riguardante la ripresa dell'attività dei servizi residenziali oltre a semplificazioni per i servizi domiciliari per persone disabili.

Per le nuove ammissioni nelle strutture saranno sufficienti due test Pcr negativi che possono sostituire la quarantena. I servizi semi residenziali possono essere riaperti laddove si trovino nell'ambito di una struttura residenziale ed in osservanza di determinate misure, le comunità alloggio vengono equiparate al nucleo famigliare.

Le pareti di plexiglas non saranno più necessarie per le visite.

Basterà un metro di distanza, oppure la mascherina, ha spiegato l'assessora Waltraud Deeg. (ANSA).