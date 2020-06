Coronavirus: nessun nuovo caso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 443 tamponi. Nessun caso positivo. 225 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare.

Sono 2.263 (+1) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 868 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.131 (+1 rispetto al giorno precedente).

(ANSA).