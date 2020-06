Bilancio:Giunta Trento, via libera preliminare entro venerdì

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Verrà approvata in via preliminare dalla giunta provinciale di Trento venerdì prossimo la manovra di assestamento di bilancio. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, incontrando i segretari di Cgil, Cisl e Uil del Trentino.

"Dobbiamo essere consapevoli del forte ammanco di entrate (350 milioni solo quest'anno) - ha spiegato Fugatti - per questo abbiamo da un lato cercato liquidità nelle pieghe di vari capitoli, ricorrendo sull'altro fronte al debito finalizzato agli investimenti". Sullo sfondo - ricorda una nota della Provincia - resta l'interlocuzione con lo Stato che alle esigenze delle Regioni ha finora corrisposto con 1,5 miliardi a fronte di un fabbisogno stimato in 5 miliardi: per il Trentino quindi si tratta di 138 milioni, ma non è l'unica partita aperta se si considerano le richieste avanzate da Piazza Dante di congelare quanto previsto dai patti di Milano e di Roma.

"Tra avanzi, gettito e debito - ha spiegato ancora Fugatti - parliamo di una manovra che appiana l'ammanco di 350 milioni e rilancia per altri 450 milioni circa. Ma al di là delle cifre sono importanti gli obiettivi che sono stati individuati. Primo fra tutti, riattivare l'economia sostenendo lavori pubblici immediatamente cantierabili ed altre operazioni che possano dare fiato all'edilizia, dalla scuola al privato". Altri punti del documento riguardano il settore sanitario, la scuola, l'occupazione ed il bonus vacanze. (ANSA).