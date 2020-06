Nuovo assalto bancomat in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - La scorsa notte è stato messo a segno un nuovo assalto a un bancomat in Alto Adige. A Verano, sopra Lana, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello della filiale Raiffeisen, causando danni ingenti. Sono però scappati senza bottino. Indagano i carabinieri. Venerdì notte è stato invece preso di mira lo sportello bancomat della Raiffeisen della Val Passiria di Rifiano, anche in questo caso senza portare via nulla. (ANSA).