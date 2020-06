Itea: ricavi in calo del 6%. Spinelli, Ecobonus opportunità

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Pur con una contrazione rispetto agli anni precedenti, il bilancio di Itea spa ha registrato nel 2019 un utile di 114.243 euro. Il Conto economico 2019 mostra i ricavi complessivi in calo, con una contrazione del 6,1% rispetto all'anno scorso: una tendenza dovuta in parte al progressivo impoverimento dell'utenza, che genera minori entrate da canoni (15.913.828 euro contro i 17.178.216 euro del 2018), ma anche agli effetti di una rimodulazione dei parametri Icef conseguenti a provvedimenti adottati in materia di welfare dalla Provincia nel 2018 ed entrati in esercizio nel 2019. I risultati sono stati presentati dal presidente di Itea, Salvatore Ghirardini, e dai membri del cda, all'assessore provinciale Achille Spinelli.

La manutenzione straordinaria ha segnato nel 2019 un temporaneo calo, da 5,7 milioni di euro a 3,5 circa e nel corso del 2019 sono stati ristrutturati 324 alloggi. Beneficiano di alloggio pubblico 9.678 famiglie, cioè circa 24.000 persone. Nel 2019 sono stati stipulati in totale oltre 770 contratti, di cui 529 di locazione abitativa e, tra questi ultimi, 240 su graduatoria per la locazione a canone sociale. Su 333 proposte di revoca, gli sfratti eseguiti sono stati solamente 16, mentre molto attivo è il comparto delle rateizzazioni dei debiti che permette di gestire oltre 780 situazioni di difficoltà economico-familiare. Nel 2019 sono stati effettuati oltre 2.350 solleciti di pagamento.

"Il 2020 imporrà un'accelerazione e nuove sfide. Tra queste l'ulteriore messa a disposizione di alloggi di risulta e l'applicazione sugli immobili anche di proprietà pubblica di una opportunità nazionale, che è quella dell'Ecobonus 110%. Si tratta di un'occasione di crescita e di valorizzazione del nostro patrimonio edilizio. Come Provincia siamo disponibili a dare il supporto che sarà necessario", ha detto Spinelli.

(ANSA).