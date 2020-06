In Trentino disponibile il 100% dei posti sui mezzi pubblici

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Da oggi, con un'ordinanza firmata dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, viene ripristinata in Trentino la capacità ordinaria di trasporto dei mezzi pubblici. Il provvedimento consente "l'occupazione del 100% dei posti a sedere per i quali il mezzo è omologato, mentre si ritiene ancora opportuno confermare l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per i posti in piedi, fermo restando per i vettori un obbligo di costante ricambio dell'aria".

La capienza dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, ferroviario, automobilistico, lacuale e funiviario, è prevista "anche eventualmente in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fissato dal Dpcm 11 giugno 2020". (ANSA).