Coronavirus: nessun nuovo contagio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Zero contagi da coronavirus e zero decessi oggi in Trentino, secondo il rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss). Il numero dei ricoverati è sceso a uno.

Nella giornata di ieri sono stati analizzati 103 tamponi, tutti da parte dell'Apss.

Sul fronte dei controlli il Commissariato del governo di Trento segnala 7 sanzioni a fronte di 2.175 interventi; 3 invece le sanzioni a carico di esercizi commerciali a fronte di 360 controlli. (ANSA).