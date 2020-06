Università Bolzano dimezza seconda rata tasse per studenti

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Con l'inizio del semestre invernale in ottobre, tutti gli studenti neo-iscritti a Unibz potranno frequentare le lezioni nei tre campus di Bolzano, Bressanone e Brunico. Questa la decisione assunta dal Consiglio dell'Università. A tutti gli altri studenti sarà offerta una forma mista di insegnamento in classe e online. Inoltre, le aule dell'ateneo saranno dotate delle più moderne tecnologie per garantire le situazioni didattiche più sicure ed efficaci.

Il Consiglio dell'Università ha inoltre deciso, in segno di solidarietà verso studenti e le loro famiglie, di dimezzare la seconda rata di 600 euro e quindi di rinunciare a 300 euro per tutti gli studenti delle lauree triennali e magistrali. La scadenza della seconda rata è il 31 marzo 2021. "Molte famiglie hanno subito gravi perdite finanziarie a causa della crisi legata al coronavirus. Con la nostra iniziativa, vogliamo aiutare i giovani a investire nel loro futuro con una formazione universitaria", afferma il rettore, Paolo Lugli. "Consideriamo questa iniziativa come una misura aggiuntiva di sostegno dell'istruzione universitaria", aggiunge il direttore generale, Günther Mathà, "la crisi del covid-19 ha provocato un diffuso calo del reddito per molte categorie professionali e noi, come comunità universitaria, vogliamo fare ciò che è in nostro potere per aiutare gli studenti e le loro famiglie in un momento di difficoltà". (ANSA).