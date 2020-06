Fase 3: in Alto Adige riapre l'ippodromo di Merano

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha firmato l'ordinanza che disciplina, tra le altre cose, la riapertura dell'ippodromo di Merano. Con la firma del presidente e la sua pubblicazione sul sito web provinciale Coronavirus l'ordinanza è già in vigore e prevede che "dal 27 giugno 2020 possono riprendere le corse dei cavalli con la presenza del pubblico nell'ippodromo di Merano".

Nel documento è anche previsto che, in deroga alla legge provinciale e limitatamente alla stagione estiva 2020, i gestori dei rifugi potranno trasportare in elicottero dei container da posizionare nelle immediate vicinanze del rifugio e da destinare all'espletamento delle misure di prevenzione o a deposito di materiale. I locali non possono, però, essere utilizzati per predisporre posti letto. (ANSA).