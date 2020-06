Esplode bancomat nella notte in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - La scorsa notte, attorno alle 3, lo sportello bancomat della Cassa Raiffeisen della Val Passiria di Rifiano, in Alto Adige, è stato fatto esplodere da ignoti. I danni sono ingenti ma, ad un primo controllo, i ladri che hanno tentato il furto non sono riusciti a portare via nulla.

Sull'episodio indagano i carabinieri. (ANSA).