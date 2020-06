Coronavirus: giunta non si presenta in commissione dpi

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Battuta d'arresto per la commissione d'inchiesta del consiglio provinciale sul cosiddetto scandalo delle mascherine in Alto Adige. Il governatore Arno Kompatscher, come anche gli altri assessori invitati, non si sono presentati questa mattina alla seduta. Della vicenda si sta infatti occupando anche la procura della repubblica.

L'opposizione, che ha convocato per le ore 15 una conferenza stampa, accusa la maggioranza di voler " ostacolare o addirittura fermare i lavori della commissione". (ANSA).