Trentino AA/S

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Rinegoziare gli accordi finanziari già stipulati prima dell'emergenza Covid e sospendere per due anni gli obblighi a carico delle autonomie speciali relativi al concorso finanziario al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e, di conseguenza, alla sostenibilità del debito pubblico: è quanto chiedono i presidenti delle assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale che si sono riuniti in videoconferenza.

"Le Regioni a statuto speciale - spiega il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher, che ha riunito il tavolo di coordinamento delle speciali in seno alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative italiane - sono state penalizzate nella ripartizione dei fondi messi in campo per affrontare le difficoltà che l'emergenza sanitaria ci pone davanti. Quanto stanziato dal governo è insufficiente e non tiene assolutamente conto delle peculiarità delle Regioni autonome, che hanno competenze e, quindi, spese diverse dalle altre realtà".

"Per questo - aggiunge Paccher - insieme ai presidenti delle assemblee delle Regioni e delle Province autonome, chiediamo al ministro Boccia un incontro, affinché possa ascoltare anche la nostra voce e possa porre rimedio a una situazione che rischia di mettere in difficoltà proprio quelle Regioni che hanno saputo meglio affrontare l'emergenza e che, in molti casi, nel tempo si sono dimostrate le più virtuose". Il documento, che sarà trasmesso al ministro agli Affari regionali, è stato approvato all'unanimità dai presenti in videoconferenza: oltre a Paccher, per il Friuli Venezia Giulia, Piero Mario Zanin, il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, e quello dell'Assemblea parlamentare siciliana, Gianfranco Miccichè, che ha fatto arrivare una nota. (ANSA).