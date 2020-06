Val di Rabbi, parco per disintossicarsi dall'iperconnessione

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - In Val di Rabbi c'è un parco per disintossicarsi dall'iperconnessione da smartphone, accentuata dalle settimane di lockdown. L'eccessiva digitalizzazione, infatti, crea sintomi fisici e mentali simili alla dipendenza da droghe. Così le Terme di Rabbi, insieme all'Apt della Val di Sole, hanno ideato dei percorsi di digital detox in mezzo al bosco. Lasciando in custodia cellulare e orologio si potrà ricevere uno zainetto con merenda e libri a sorpresa.

A tutto questo, entro l'anno, si aggiungerà un secondo, ulteriore tassello: "Si tratterà di un percorso di immersione nella foresta. futuro parco, che sorgerà in località Pozzatine, sarà composto da sette postazioni sonore ed esperienziali.

L'idea è di associare ogni postazione a uno dei 7 Chakra, i centri di energia presenti nel corpo umano secondo le filosofie orientali", spiega Fabio Sacco, direttore Apt Val di Sole, che ha ideato il progetto in collaborazione con Terme di Rabbi e Parco Nazionale dello Stelvio. (ANSA).