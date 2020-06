Trento, trova portafoglio con 1.000 euro e lo restituisce

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Un nigeriano di 34 anni ha trovato un portafoglio con 1.000 euro in contanti e lo ha portato alla polizia ferroviaria, che ha poi trovato la proprietaria, che lo aveva perso in stazione a Trento. L'uomo è stato informato del diritto alla ricompensa per la quale, tuttavia, non ha avanzato alcuna pretesa. Alla riconsegna, la proprietaria ha comunque inteso rendere tangibile il suo ringraziamento consegnando all'uomo 50 euro. (ANSA).