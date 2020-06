Orso Trentino:Fugatti,posizioni Costa non fonte di conflitto

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - "Le posizioni del ministro Sergio Costa non saranno ragione di conflitto istituzionale.

L'ordinanza di abbattimento da me firmata ha carattere di urgenza per ragioni di pubblica sicurezza". Così, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in risposta ad una lettera inviata da Costa che annuncia possibili impugnazioni.

"La lettera di Costa, ad ogni modo, si riferisce alla necessità di conciliare la pubblica incolumità alla salvaguardia delle specie selvatiche", ha precisato Fugatti. (ANSA).